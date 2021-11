Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Kriminalprävention mit Infostand auf Viersener Wochenmarkt

Viersen (ots)

Am kommenden Mittwoch, in der Zeit von 10.00 bis 13.00 Uhr, informiert die Kriminalprävention der Polizei Viersen unter anderem zum Thema Taschendiebstahl. Was sind die Tricks der Diebe, wie gehen die Gauner vor und vor allem, wie kann man sich gut gegen Taschendiebe schützen? Diese und andere Fragen beantworten unsere Experten auf dem Viersener Wochenmarkt. Den Infostand der Kriminalprävention finden Sie auf der Hauptstraße am Sparkassenvorplatz. Kommen Sie vorbei und lassen Sie sich beraten! /wg (973)

