Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Lobberich: Exhibitionist in Bäckerei - Wer hat weißen Kombi beobachtet?

Nettetal-Lobberich (ots)

Am Samstagmorgen gegen 07.10 Uhr betrat ein unbekannter Mann die Pesch-Brot Filiale auf der Niedieckstraße in Lobberich. Der Mann war völlig unbekleidet und manipulierte im Verkaufsraum an seinem Geschlechtsteil. Um nicht erkannt werden zu können, hatte er eine schwarze Tasche über seinen Kopf gezogen. Der Mann verließ die Filiale, stieg in einen weißen VW Kombi und fuhr in Richtung Lobberich Innenstadt weg. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise auf den Mann und den weißen Kombi. Hinweise an das Kriminalkommissariat 1 über die Rufnummer 02162/377-0. /wg (972)

