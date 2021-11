Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Dülken: Mülltonnenbrand - Kripo sucht Zeugen

Viersen-Dülken (ots)

Am Freitagabend wurden Feuerwehr und Polizei gegen 23.00 Uhr zu einem Brand auf dem Straelener Weg in Dülken gerufen. Im Vorhof eines Hauses stand eine Mülltonne in Flammen, die schnell durch die Feuerwehr gelöscht werden konnte. Die Kripo geht davon aus, dass der Brand fahrlässig oder vorsätzlich gelegt wurde und bittet um Hinweise auf mögliche Tatverdächtige über die Rufnummer 02162/377-0. /wg (971)

