Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt, versuchter Einbruch

Steinfurt (ots)

Am Donnerstag (26.08.) wurde die Polizei gegen 23.00 Uhr zu einem ausgelösten Alarmsignal an der Horstmarer Straße gerufen. Unbekannte Täter hatten ein Kellerfenster des dortigen Jugendzentrums eingeschlagen. Dadurch löste der Alarm aus und die Täter flüchteten offensichtlich. Bei der Begehung der Räumlichkeiten durch die Polizei wurden keine Personen in dem Gebäude angetroffen. Es liegen auch keine Hinweise vor, dass etwas entwendet wurde. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich bei der Polizei in Steinfurt zu melden, Telefon 02551/15-4115.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell