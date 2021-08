Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Eigentümer gesucht

Ibbenbüren (ots)

Die Polizei sucht die Eigentümer zweier Schmuckstücke. Am 07.07.2021 ist es am Heideweg zu einem versuchten Wohnungseinbruch gekommen. Auf der Flucht verloren die bislang unbekannten Täter zwei silberfarbene Halsketten. Die bisherigen Ermittlungen führten nicht zu den Eigentümern. Daher fragt die Polizei: Wem gehören die beiden Halsketten beziehungsweise wem sind diese Ketten bekannt? Die Eigentümer oder eventuelle Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Ibbenbüren in Verbindung zu setzen, Telefon 05451/591-4315.

