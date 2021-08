Polizei Steinfurt

POL-ST: Tecklenburg-Leeden, E-Scooterfahrer verletzt

Tecklenburg-Leeden (ots)

Am Montag (23.08.) kam es gegen 17.20 Uhr auf der Lengericher Straße (L555) in Höhe der Landesgrenze Nordrhein-Westfalen/Niedersachsen zu einem Verkehrsunfall. Ein 25-jähriger Mann aus Hagen a.T.W. fuhr mit seinem E-Scooter aus Natrup-Hagen kommend auf dem kombinierten Geh-/Radweg in Richtung Lengerich. Im Bereich einer Kuppe wurde er von einem Radfahrer überholt. Dabei schnitt der Mann den 25-jährigen, der daraufhin auf den Grünstreifen auswich, stürzte und sich leicht verletzte. Der Radfahrer fuhr weiter. Zu einer Berührung zwischen den Verkehrsteilnehmern kam es nicht. Der Radfahrer, wie auch weitere Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizei in Rheine zu melden, Telefon 05971/938-4215.

