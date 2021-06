Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: Schmierfinken trieben ihr Unwesen am Bahnhof Wismar

Wismar (ots)

Sie kommen meistens in der Nacht, die selbst ernannten Künstler, und verunstalten Reisezüge der DB AG. So auch geschehen am Bahnhof in Wismar in der letzten Nacht. Am heutigen Morgen gegen 04:00 Uhr teilte die Zugbegleiterin des RB 13105 dem Bundespolizeirevier Wismar mit, dass mehrere Wagen des Reisezuges mit Graffiti versehen worden sind. Eine sofortige Absuche des Tatortbereiches durch die eingesetzten Bundespolizeibeamten verlief jedoch ergebnislos. Der Zug war in der Nacht in der Abstellanlage des Wismarer Bahnhofes in der Nähe des Tanklagers geparkt. Derzeit noch unbekannte(r) Täter beschmierten diesen mit verschiedenen Schriftzügen, die in den Farben gelb, orange, violett und schwarz aufgebracht wurden. Die Schmierereien haben eine Gesamtgröße von ca. 60 Quadratmetern. Die Bundespolizisten nahmen eine Anzeige wegen Sachbeschädigung gegen den bzw. die unbekannten Täter auf. Zur Schadenshöhe können derzeit keine Angaben gemacht werden.

Im Zusammenhang mit der Tat bittet die Bundespolizei um die Mithilfe der Bevölkerung. Wer hat in der Nacht vom 22.06.2021 auf den 23.06.2021 auffällige Personen am Bahnhof Wismar bzw. in der dortigen Abstellanlage gesehen oder kann sonstige sachdienliche Angaben zu dem genannten Sachverhalt bzw. zu verdächtigen Personen machen. Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Rostock unter der Telefon-Nr. 0381 / 2083 -1111 oder -1112 entgegen. Darüber hinaus können jederzeit über die kostenfreie Hotline der Bundespolizei 0800 6 888 000 oder jede andere Polizeidienststelle Angaben gemacht werden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell