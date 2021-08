Polizei Steinfurt

POL-ST: Lienen, Verkehrsunfall mit einem Schwer- und einer Leichtverletzten

Steinfurt (ots)

Am Donnerstag (26.08.) hat es gegen 16.20 Uhr auf der Straße Holperdorp einen schweren Verkehrsunfall gegeben. Ein 40-jähriger Lengericher fuhr mit einem Pkw in Fahrtrichtung Bad Iburg. Dort kommt das Fahrzeug erst von der Fahrbahn ab und fährt auf einen Acker. Von dort lenkt der 40-Jährige das Fahrzeug wieder auf die Straße und kommt kurze Zeit später erneut von der Fahrbahn ab, fährt in einen Straßengraben und überschlägt sich. Bei dem Unfall verletzte sich der 40-Jährige schwer und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Seine 38-jährige Beifahrerin, die ebenfalls aus Lengerich stammt, verletzte sich leicht. Da der Fahrer augenscheinlich unter Alkoholeinfluss stand, wurden ihm Blutproben entnommen. Bei der weiteren Kontrolle stellte sich heraus, dass der 40-jährige keine gültige Fahrerlaubnis besaß. Die Polizei ermittelt weiter. Der Sachschaden liegt bei etwa 15.000 Euro.

