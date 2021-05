Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Itzstedt. Phaeton-Fahrer gefährdet durch Fluchtmanöver andere Verkehrsteilnehmer - Polizei ermittelt wegen Straßenverkehrsgefährdung und sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

Am Donnerstag (13.05.2021) gegen 19:40 Uhr, beabsichtigt eine Polizeistreife den Fahrer eines schwarzen VW Phaeton in der Straße Lindenbergredder (Itzstedt) zum Zwecke einer Verkehrskontrolle anzuhalten, muss dafür aber das Polizeifahrzeug wenden.

Der Pkw-Fahrer bemerkt dies, beschleunigt den Phaeton stark und flüchtet über die Straßen Fahrenkampsredder, Seeweg, Seering bis zur Straße Wennern. An diesem Feiertag (Himmelfahrt) und zu dieser Tageszeit sind diverse Hundespaziergänger und Ausflügler unterwegs und nutzen ebenfalls die schmale Fahrbahn, da dort überwiegend kein Gehweg vorhanden ist.

Die Streifenbesatzung stellt den Fahrer und einen weiteren Mitinsassen in der Straße Wennern. Bei der Überprüfung der Fahrtüchtigkeit stellten die Beamten bei dem 29jährigen Fahrer aus dem dortigen Umland leichten Alkoholgeruch fest, eine Atemmessung ergab einen Wert von 1,05 Promille. Die Entnahme einer Blutprobe führte ein Arzt auf der Wache durch.

Die Polizei sucht in diesem Straßenverkehrsdelikt nach weiteren Geschädigten, die auf der Strecke vom Lindenbergredder bis zum Wennern insbesondere als Fußgänger durch die Fahrweise des Fluchtfahrzeuges gefährdet wurden. Sie werden gebeten, sich mit der Polizei in Itzstedt unter der Telefonnummer 04535 / 4399950 in Verbindung zu setzen.

