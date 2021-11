Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruch in Wohnung

Viersen (ots)

Am Freitag, 12.11.2021 in der Zeit zwischen 17:00 Uhr und 17:55 Uhr gelangten bisher unbekannte Täter in eine Wohnung auf der Gerberstraße in Viersen. Hierzu schlugen sie zunächst ein Fenster ein und durchsuchten mehrere Räume in der Wohnung. Dabei entwendeten sie u.a. Schmuck. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt die Kripo unter der Rufnummer 02162/377-0 entgegen. /tg (968)

