Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Radfahrer bei Unfall leicht verletzt

Grefrath (ots)

Am Freitag, 12.11.2021, um 15:30 Uhr befuhr ein 67jähriger Mönchengladbacher mit seinem Pedelec den Bahn-Radweg in Grefrath in Fahrtrichtung Lobberich. Unmittelbar vor der Einmündung zur Lobbericher Straße beabsichtige er sein Fahrrad anzuhalten. Hierbei betätigte er die Bremse zu stark, so dass er stürzte und sich dabei verletzte. Der Radfahrer wurde einem Krankenhaus zugeführt, in dem er ambulant behandelt wurde. /tg (967)

