Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Tönisvorst- St. Tönis: Gaststätteneinbrecher lassen Zigarettenautomat zurück

Tönisvorst- St. Tönis (ots)

In der Nacht zu Freitag brachen Unbekannte in eine Pizzeria auf der Vorster Straße in St. Tönis ein. Anwohner wurden gegen 01.45 Uhr durch verdächtige Geräusche aus dem Schlaf gerissen und auf hatten vor der Gaststätte zwei Personen beobachtet. Einer der beiden versuchte, einen Zigarettenautomaten über die Straße zu ziehen. Unweit des Restaurants stand ein dunkler Kombi, möglicherweise ein älterer Audi. Als die Zeugin die Verdächtigen ansprach, entfernten sie sich in Richtung "Im Westend", ebenso der Pkw. Der Automat blieb vor dem Restaurant liegen. Die alarmierten Einsatzkräfte fahndeten ohne Erfolg nach den Personen und dem Pkw. Die Unbekannten hatten die Scheibe der Eingangstür zum Restaurant eingeschlagen und offenbar zunächst versucht, den Zigarettenautomaten aufzuhebeln. Als dies nicht gelang, unternahmen sie den Versuch, den ganzen Automaten zu stehlen. Hierbei wurden sie von Anwohnern bemerkt und flüchteten. Die Kripo bittet um Hinweise auf die Tatverdächtigen und den Pkw über die Rufnummer 02162/377-0. /wg (964)

