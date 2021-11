Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Tönisvorst-St. Tönis: Unfall beim Abbiegen - Radfahrerin leicht verletzt

Tönisvorst-St. Tönis (ots)

Am Donnerstag gegen 10.30 Uhr fuhr eine 34-jährige Autofahrerin aus St. Tönis auf der Dammstraße in St. Tönis und bog an der Kreuzung der Willicher Straße nach rechts in Richtung Krefeld ab. Dabei missachtete sie offenbar die Vorfahrt einer von links kommenden Radfahrerin. Die 52-jährige Krefelderin war auf dem Radweg ebenfalls in Richtung Krefeld unterwegs. Es kam zur Kollision. Nach aktuellem Stand wurde die 52-Jährige in ein Krankenhaus gebracht, welches sie nach ambulanter Behandlung verlassen konnte. /wg (961)

