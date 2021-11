Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem Kind

Willich (ots)

Seit dem 29., Oktober wird eine 13-Jährige aus Willich vermisst. Erste Hinweise als Ergebnis der bisherigen Suche deuten auf Krefeld als möglichen Aufenthaltsort hin. Das konnte aber bisher noch nicht verifiziert werden. Wer kann Hinweise auf den Aufenthaltsort des Mädchens geben?

Bild und Beschreibung der 13-Jährigen finden Sie im Fahndungsportal NRW unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndungen/vermisste/willich-vermisstes-kind

Hinweise an die Polizei in Viersen bitte über die Rufnummer 02162/377-0 oder an jede andere Polizeidienststelle. /hei (960)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell