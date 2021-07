Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Kelberg - Köttelbach "Zum Hochkelberg"

Brand von Rundballen (ots)

Am Freitag, den 02.07.21, wird gegen 11:25 Uhr, der Brand von einem großen Rundballen in Kelberg-Köttelbach, im Bereich "Zum Hochkelberg", gemeldet. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei dann fest, dass es sich um zwei große Rundballen handelt, die ca. 800m voneinander entfernt stehen und brennen. Nach ersten Erkenntnissen sind die Heuballen wahrscheinlich mutwillig in Brand gesetzt worden. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls und die Eigentümer dieser Rundballen. Hinweise bitte an die Polizei in Daun, Tel.: 06592-96260.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell