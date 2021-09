Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Körperverletzung in Kneipe

Ludwigshafen (ots)

Weil ein 34-jähriger Ludwigshafener am Mittwoch, 08.09.2021, gegen 23:30 Uhr, ein ausgesprochenes Hausverbot in einer Kneipe in der Oberstraße nicht akzeptieren wollte, kam es zwischen ihm und dem 58-jährigen Wirt auf der Straße zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der der 34-Jährige leicht verletzt wurde. Bis zum Eintreffen der Polizei wurden die Streitenden durch die anderen Gäste im Lokal getrennt. Der leicht alkoholisierte Störenfried erhielt in der Folge einen Platzverweis und verließ daraufhin die Örtlichkeit. Wer kann Angaben zum Sachverhalt machen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

