Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfall mit Personenschaden - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Dienstag, 07.09.2021, gegen 07:50 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall in der Hohenzollernstraße. Eine 16-Jährige stieg an der Haltestelle "Ludwigshafen Klinikum" aus der Straßenbahn und wollte die Fahrbahn überqueren. Plötzlich erfasste sie ein von rechts kommendes schwarzes Auto und schleuderte sie zu Boden. Sowohl dem Fahrer des Autos, als auch dem Straßenbahnfahrer gegenüber gab die Jugendliche an, dass es ihr gut gehe. Später wurden bei ihr aber leichte Verletzungen festgestellt. Um wen es sich bei dem Autofahrer gehandelt hat, ist derzeit unklar. Nach Angaben der 16-Jährigen hatte er schwarzes Haar und einen Vollbart. Wer hat etwas gesehen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

