Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Auffahrunfall in der Speyerer Straße

Ludwigshafen (ots)

Zu einem Auffahrunfall bei dem ein 62-Jähriger leicht verletzt wurde, kam es am 08.09.2021, gegen 16 Uhr, in der Speyerer Straße. Ein 34-Jähriger hatte abbremsen müssen. Auch der hinter ihm fahrende 62-Jährige bremste und kam kurz vor dem Auto des jungen Mannes zu stehen. Eine 41-Jährige erkannte das zu spät und fuhr auf das Fahrzeug des 62-Jährigen auf. Sein Auto wurde gegen den Wagen des 34-jährigen geschoben. An allen drei Autos entstand ein Sachschaden. Dieser dürfte sich insgesamt auf etwa 3.500 Euro belaufen. Durch den Unfall erlitt der 62-Jährige Kopf- und Nackenschmerzen.

