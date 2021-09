Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Brennende Couch

Ludwigshafen (ots)

Eine Couch, die vor einem Wohnhaus in der Seilerstraße stand, geriet am 08.09.2021, gegen 12:30 Uhr, aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Ein 30-jähriger Anwohner reagierte schnell und hielt das Feuer bis zum Eintreffen der Feuerwehr in Schach. Die Flammen griffen nicht auf das Haus über, dennoch entstand ein Sachschaden von etwa 800 Euro an der Fassade sowie an dem angrenzenden Fenster und Rollladen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

