POL-PPRP: Fahrraddieb geschnappt

Ludwigshafen (ots)

Am 07.09.2021, gegen 20:30 Uhr, konnte ein 48-jähriger Fahrraddieb durch eine Polizeistreife in der Schlossstraße vorläufig festgenommen werden. Die Beamten wurden von einer aufmerksamen Zeugin verständigt, welche den Mann einem Fahrraddiebstahl am 01.09.2021, gegen 19:30 Uhr, in der Maxdorfer Straße zuordnen konnte. Der Fahrraddieb wurde zunächst zur Dienststelle verbracht. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder auf freien Fuß entlassen. Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 - 2403 oder per Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.

