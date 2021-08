Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Zeugenaufruf. 21. August 2021

gegen 19 Uhr: Personenzug RB 174628 von Weißenfels nach Eisenach - Körperverletzung durch Fußballanhänger des FC Rot-Weiß Erfurt

Erfurt, Eisenach (ots)

Bei der Ankunft der Regionalbahn (RB) 74628 kam es am Hauptbahnhof Erfurt, beim Aussteigevorgang, zu einer Körperverletzung durch einen Fußballanhänger des FC Rot-Weiß Erfurt. Ein unbekannter Mitreisender hat versucht auf den Täter einzuwirken und die Situation zu befrieden. Die Bundespolizeiinspektion Erfurt sucht diesen couragierten Mann. Bei dem Reisenden handelt es sich um einen ca. 60- bis 70-jährigen, ca. 170 - 180 cm großen Mann der in Begleitung einer Frau war. Der Mann hat aktiv versucht durch Festhalten und Zurückziehen des Schlägers die Körperverletzung zu verhindern bzw. zu unterbinden. Falls andere Mitreisende in diesem Zug den Sachverhalt auch beobachtet haben und Hinweise liefern können, bittet die Bundespolizei diese ebenfalls um Mithilfe. Sachdienliche Hinweise zum Vorgang 632045/2021 nimmt die Bundespolizeiinspektion Erfurt unter der Rufnummer +49(0)361 65983-0 entgegen. Die Bundespolizei in Mitteldeutschland ist auch bei Twitter online, folgen Sie uns unter @bpol_pir.

