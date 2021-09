Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Fahrraddiebstahl geklärt

Ludwigshafen (ots)

Bereits am 31.08.2021 hatte ein 17-Jähriger den Diebstahl seines Fahrrads gemeldet. Gestern, 08.09.2021, gegen 17:30 Uhr, entdeckte er sein Rad auf dem Parkplatz eines Supermarkts in der Maxdorfer Straße. Kurz nachdem er deswegen die Polizei gerufen hatte, kamen zwei Männer aus dem Geschäft und gingen auf das Fahrrad zu. Der 17-Jährige sprach beide an und diese warteten mit ihm auf die Polizei. Die Beamten überprüften zunächst die Rahmennummer und konnten das Rad zweifelsfrei dem 17-Jährigen zuordnen. Einer der Männer, ein 29-Jähriger, erklärte sodann, dass er das Zweirad erst kürzlich für einen geringen zweistelligen Betrag gekauft hatte. Er konnte den Namen des Verkäufers nennen. Dieser war erst gestern wegen Fahrraddiebstahls geschnappt worden (wir berichteten: https://s.rlp.de/X4tvw). Auch gegen den 29-Jährige wird nun wegen des Verdachts der Hehlerei ermittelt.

