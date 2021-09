Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unbekannter Mann zeigt Zivilcourage

Ludwigshafen (ots)

Viel Mut bewies am 07.09.2021, gegen 15 Uhr, ein Mann, der nicht zögerte, als er beobachtete, wie ein 20-Jähriger eine Frau an den Schultern packte und schüttelte. Der Mann griff sofort ein und eilte ihr zu Hilfe, sodass sie der Situation entkommen konnte. Bei der jungen Frau handelte es sich um die Ex-Freundin des 20-Jährigen. Beide waren im Bereich einer Haltestelle in der Kalmitstraße in Streit geraten. Der unbeteiligte unbekannte Mann hat sich vorbildlich verhalten. Jeder kann helfen, auch ohne sich selbst in Gefahr zu bringen, zum Beispiel in dem man im Ernstfall umgehend die Polizei verständigt. Mehr zum Thema Zivilcourage erfahren sie unter www.aktion-tu-was.de . Sollten Sie Gewalt in der Partnerschaft oder Ex-Partnerschaft erleben, verständigen sie die Polizei. Jede Polizeidienststelle koordiniert und bietet eine Opferberatung gemeinsam mit der Interventionsstelle an. Die zuständige Interventionsstelle in Ludwigshafen erreichen Sie unter der Telefonnummer 0621 5292536. Weitere Beratungsangebote finden Sie bei der Stadt Ludwigshafen https://www.ludwigshafen.de/buergernah/chancengleichheit/gleichstellungsstelle/gewalt-gegen-frauen/beratungsangebote. In akuten Bedrohungssituationen wählen Sie die Notrufnummer 110

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell