Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfälle mit Fahrradfahrenden

Ludwigshafen (ots)

Am Mittwoch, 08.09.2021, gegen 17:15 Uhr, kam es in der Bayernstraße im Bereich einer Kreuzung zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einer vorfahrtsberechtigten 36-jährigen Fahrradfahrerin. Die Frau zog sich hierbei leichte Schürfwunden am Unterarm zu, musste jedoch nicht weiter medizinisch versorgt werden. Am Fahrzeug des 49-jährigen Unfallverursachers entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 750 Euro. Ebenfalls am Mittwoch, 08.09.2021, gegen 18:00 Uhr, ereignete sich ein weiterer Verkehrsunfall mit einem 50-jährigen Fahrradfahrer. Dieser fuhr auf dem für Radfahrer freigegebenen Gehweg in der Frankenthaler Straße in Fahrtrichtung Mannheimer Straße, als er von einem aus einer Grundstücksausfahrt kommenden 56-jährigen Autofahrer erfasst wurde. Der Fahrradfahrer blieb glücklicherweise unverletzt, am Fahrzeug entstand ein leichter Sachschaden. Die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer ist der Polizei besonders wichtig. Radfahrende sind neben Fußgängern die verkehrsschwächsten Verkehrsteilnehmer und daher besonders gefährdet. Ein sicherheitsbewusstes Verkehrsverhalten, gegenseitige Rücksichtnahme, Verständnis und Respekt von und gegenüber Radfahrern sind daher oberstes Gebot.

