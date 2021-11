Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen: Schuleinbrecher schlagen Scheibe ein

Kempen (ots)

Zwischen Mittwoch, 20.15 Uhr und Donnerstag, 07.00 Uhr, brachen Unbekannte in die Gesamtschule auf der Wachtendonker Straße in Kempen ein. Der oder die Täter schlugen eine Scheibe ein, brachen die Türen zu mehreren Büros auf und durchwühlten diese. Nach ersten Feststellungen stahlen die Täter Bargeld. Zeugen hatten in der Nähe der Schule gegen 20.00 Uhr am Mittwochabend drei verdächtige, dunkel gekleidete Personen gesehen, die nicht näher beschrieben werden können. Hinweise auf Tatverdächtige erbittet das Kriminalkommissariat 2 über die Rufnummer 02162/377-0 /wg (962)

