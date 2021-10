Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Sachbeschädigung an Ortsschild

Stahlhofen am Wiesensee (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (02./03.10.2021) wurde durch einen oder mehrere bislang unbekannte Täter das Ortsschild von Stahlhofen am Wiesensee (FR Hergenroth) beschädigt. Mögliche Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, wenden sich bitte an die zuständige Polizei in Westerburg (Tel. 02663/98050).

