Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Tönisvorst- St. Tönis: Gaststätteneinbrecher hebeln Tür auf

Tönisvorst- St. Tönis (ots)

In der Nacht zu Donnerstag brachen Unbekannte in eine Gaststätte auf dem Maysweg in St. Tönis ein. Die Täter hebelten eine Seitentür auf und durchsuchten den Gastraum. Hier stahlen sie eine Geldkassette und eine hochwertige Kaffeemaschine. Es ist daher zu vermuten, dass die Einbrecher mit einem Fahrzeug die Gegenstände abtransportierten. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt die Kripo unter der Rufnummer 02162/377-0. /wg (963)

