Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: 211115 Willich: Verkehrsunfall zwischen Fahrradfahrer und Pkw

Willich (ots)

Im Kreuzungsbereich Korschenbroicher Straße / Hülsdonkstraße in Willich kam es am 15.11.21 gegen 16:25 Uhr im Abbiegevorgang zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw, welcher von einem 27jährigen Mönchengladbacher gesteuert wurde und einer fahrradfahrenden 40jährigen Willicherin. Die Fahrradfahrerin wurde beim Zusammenstoß leicht verletzt. Die Unfallschilderungen der beteiligten Parteien sowie unterschiedlicher Zeugen weichen voneinander ab, so dass die letztendliche Verursacherzuweisung nach Ermittlungen noch erfolgen muss. /rb (974)

