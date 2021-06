Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Junge mit Fahrrad verunglückt

Recklinghausen (ots)

An der Kreuzung Ostwall/Westwall/Borkener Straße ist am Sonntagnachmittag ein 12-jähriger Junge verunglückt. Der Dorstener wollte gegen 15.10 Uhr die Straße überqueren, blieb dabei aber an einem Bordstein hängen und stürzte. Er wurde schwer verletzt und mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell