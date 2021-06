Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Kind angefahren - Autofahrerin ruft Polizei nicht an

Recklinghausen (ots)

Auf der Elisabethstraße ist am Samstagmittag ein 7-jähriges Mädchen angefahren und verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen war das Kind aus Bremerhaven gegen 12.50 Uhr plötzlich auf die Straße gelaufen - eine 76-jährige Frau aus Herten, die gerade mit ihrem Auto auf der Elisabethstraße fuhr, erfasste das Mädchen. Die Frau stieg kurz aus dem Auto aus, weil das Mädchen aber weglief, ging sie nach eigenen Angaben davon aus, dass das Kind unverletzt sei. Die 76-Jährige fuhr daraufhin weiter. Ein Zeuge hatte sich das Kennzeichen der Autofahrerin gemerkt, weshalb die 76-Jährige auch schnell ermittelt werden konnte. Das 7-jährige Mädchen wurde inzwischen mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht - dort sollte sie auch stationär aufgenommen werden.

An dieser Stelle noch einmal der Hinweis: Sollten Sie in einen Verkehrsunfall verwickelt sein, bei dem eine Person verletzt wurde, dann rufen sie direkt die Polizei an. Besonders gilt das, wenn Kinder beteiligt sind - auch wenn das Kind angibt, dass alles in Ordnung sei. Viele Kinder unterschätzen die Situation, sind überfordert und/oder stehen unter Schock. Um - im Nachgang - eine Anzeige wegen Unfallflucht zu vermeiden, sollten Sie daher immer die Polizei rufen!

