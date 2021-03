Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Mittwoch, 10. März 2021:

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel: Autofahrer entzieht sich einer Polizeikontrolle, Zeugen gesucht

Dienstag, 09.03.2021, gegen 19:30 Uhr

Eine Streife der Polizei beabsichtigte am Dienstagabend, gegen 19:30 Uhr, einen bislang unbekannten Autofahrer in einem grau / weißen VW Golf in Wolfenbüttel, Friedrich-Wilhelm-Straße, anzuhalten und einer Verkehrskontrolle zu unterziehen. Der Autofahrer bemerkte offensichtlich die Anhaltezeichen der Polizei, verlangsamte seine Fahrt zunächst um dann augenscheinlich am rechten Fahrbahnrand anzuhalten. Plötzlich beschleunigte der Unbekannte seinen PKW und bog trotz Rotlicht zeigender Ampelanlage nach links in die Wilhelm-Raabe-Straße ab. Im Bereich der Kreuzung zur Campestraße beabsichtiget er dann wiederum nach links abzubiegen. Hier kollidierte er jedoch auf der nassen Fahrbahn mit dem Bordstein, setzte die Fahrt Richtung Neuer Weg trotzdem fort, bog dort nach rechts ab, um sodann wiederum nach rechts in die Räubergasse abzubiegen. Nach zirka 200 Meter bremste der unbekannte Fahrer den PKW stark ab und flüchtete unerkannt zu Fuß weiter auf der Räubergasse. Trotz umfangreicher Fahndungsmaßnahmen konnte der unbekannte Fahrer nicht festgestellt werden. Die Polizei sucht nun Zeugen zur Fahrt des Unbekannten, insbesondere werden Autofahrer gesucht, die gefährdet worden sind und zum Beispiel einen Verkehrsunfall nur durch starkes Abbremsen oder durch ein Ausweichmanöver verhindern konnten. Teilweise fuhr der Unbekannte während seine Flucht mit einer Geschwindigkeit von über 90 km/h bei einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h, so auf der Campestraße. Der PKW wurde sichergestellt. Beschreibung des unbekannten Fahrers: männlich, zirka 20-25 Jahre alt, zirka 180 cm groß, dunkle kurze Haare, dunkel gekleidet, trug ein Basecap verkehrtherum auf dem Kopf. Die polizeilichen Ermittlungen zur Feststellung des Fahrers wurden aufgenommen, verschieden Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet. Hinweise: 05331 / 933-0.

Cremlingen: Seitenscheiben zweier PKW eingeschlagen

Dienstag, 09.03.2021, zwischen 13:30 Uhr und 14:00 Uhr

Ein bislang nicht ermittelter Täter schlug am Dienstagmittag jeweils eine Seitenscheibe einer Tür zweier zum Parken auf einem Parkplatz am ehemaligen Truppenübungsplatz an der Kreisstraße 631, Cremlingen, abgestellter PKW ein. Aus einem PKW wurde ein Rucksack mit Inhalt entwendet. Aus dem anderen PKW wurde nach ersten Angaben nichts entwendet. Betroffen waren eine PKW Skoda Fabia und ein VW Golf. Zur entstandenen Schadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden. Hinweise: 05331 / 933-0.

Cremlingen: Tierfallen auf Privatgelände aufgefunden

Montag, 08.03.2021,17:00 Uhr, bis Dienstag, 09.03.2021, 07:00 Uhr

In der Nacht von Montag auf Dienstag positionierte ein bislang unbekannter Täter zwei offenbar selbstgebaute Tierlebendfallen auf zwei Privatgrundstücken in Cremlingen, Ernst-Moritz-Arndt-Straße und Hauptstraße. Die Fallen waren mit Thunfischstücken ausgestattet worden um hiermit offenbar Tiere anzulocken und einzufangen. Ein Schaden ist nach ersten Erkenntnissen bislang nicht eingetreten. Die polizeilichen Ermittlungen wurden aufgenommen, verschieden Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

Schandelah: Verkehrsunfall, eine Unfallbeteiligte unter Alkoholeinfluss

Dienstag, 09.03.2021, gegen 15:00 Uhr

Am Dienstagnachmittag ereignete sich im Kreuzungsbereich der Kreisstraße 631 zur Kreisstraße 144 ein Verkehrsunfall. Demnach war es zur Kollision zwischen dem PKW eines 21-jährigen Autofahrers und dem vorfahrtberechtigten Auto einer 43-jährigen Fahrerin gekommen. Durch die Kollision entstand Sachschaden an den Fahrzeugen in noch unbekannter Höhe. Bei der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Beamten eine deutliche Alkoholbeeinflussung bei der 43-Jährigen fest. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,91 Promille. Eine Blutentnahme wurde angeordnet, der Führerschein wurde sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell