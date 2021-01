Polizei Bonn

POL-BN: Pkw-Aufbruch in Bonn-Dransdorf - Polizei fahndet nach Tatverdächtigem

Bonn (ots)

In den Nachmittagsstunden des 18.01.2021 kam es auf einem Parkplatz im Bereich Carl-Duisberg-Straße/Römerweg zu einem Pkw-Aufbruch: Gegen 16:45 Uhr machte sich eine noch unbekannte Person an einem dort kurz zuvor abgestellten Kleinwagen zu schaffen. Nach der Spurenlage schlug der Unbekannte eine Seitenscheibe des Wagens ein, griff in den Wagen und entwendete eine auf dem Beifahrersitz liegende Handtasche, in der sich neben einer Geldbörse auch diverse persönliche Gegenstände und unterlagen befanden. Zeugen beobachteten nach einem wahrnehmbaren Geräusch zu der genannten Zeit eine männliche Person, die sich von dem Parkplatz in Richtung der Überführung "Tannenbusch-Süd" entfernte. Zu dem Verdächtigen liegen derzeit folgende Beschreibungsmerkmale vor: 1,80m - 1,90m groß unkelblaue Daunenjacke hellgrauer Kapuzenpullover kurze, schwarze Haare kurzer, schwarzer Dreitagebart Jeans trug Plastiktüte bei sich

Die eingeleiteten Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen führten bislang nicht zur Feststellung des Tatverdächtigen. Das zuständige KK 35 hat die weitergehenden Ermittlungen zu dem Fall übernommen. Mögliche Zeugen können sich unter der Rufnummer 0228-150 mit der Polizei in Verbindung setzen.

