POL-BN: Bonn-Buschdorf: Unbekannter bei Einbruchsversuch überrascht

Bonn (ots)

Ein bislang unbekannter Mann versuchte am Sonntagabend (17.01.2021) in die Wohnung eines Mehrparteienhauses in der Martin-Görgens-Straße in Buschdorf einzubrechen.

Nach dem derzeitigen Sachstand gelangte der mutmaßliche Einbrecher zur Tatzeit gegen 19:30 Uhr auf das Grundstück des Hauses und kletterte mit Hilfe eines Gartenstuhles auf ein Garagendach. Eine Bewohnerin, die auf die Situation aufmerksam wurde, überraschte den Unbekannten dabei. Dieser flüchtete vom Grundstück und lief in Richtung Schlesienstraße davon.

Nach bisherigen Feststellungen war der Mann mit einer schwarzen Mütze und einem dunklen Oberteil mit einer blau-weiß gestreiften Kapuze bekleidet und trug eine dunkle Maske. Bei einer unmittelbar eingeleiteten Nahbereichsfahndung konnte er nicht mehr angetroffen werden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung: Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe gesehen? Ihre Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 34 unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an KK34.Bonn@polizei.nrw.de entgegen.

