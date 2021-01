Polizei Bonn

POL-BN: Auffahrunfall auf der Godesberger Allee

Bonn (ots)

Bei einem Auffahrunfall am Samstagvormittag, 16.01.2021, auf der Godesberger Allee in Fahrtrichtung Bonn-Innenstadt wurden vier Personen leicht verletzt.

Zum Unfallzeitpunkt, gegen 11:35 Uhr, hielten auf der Godesberger Allee in Höhe der Einmündung der Kennedyallee aufgrund einer Rotlicht zeigenden Ampel mehrere Fahrzeuge an. Als die Ampel auf Grün wechselte, setzten sich die Autos zunächst in Bewegung. Dabei bemerkte ein 37-jähriger Autofahrer zu spät, dass die vor ihm Fahrenden wegen eines nach rechts abbiegenden Fahrzeugs erneut abbremsen mussten und fuhr auf das Auto eines 59-Jährigen auf. Dieses wurde auf einen davor befindlichen Wagen geschoben.

Die beiden Fahrer dieser Fahrzeuge sowie ihre Beifahrerinnen (60 und 70 Jahre alt) erlitten bei dem Unfall leichte Verletzungen. Sie wurden vor Ort durch eine Rettungswagenbesatzung versorgt.

Das Auto des 37-Jährigen musste abgeschleppt werden. Die Feuerwehr reinigte die Fahrbahn von ausgelaufenen Betriebsstoffen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro.

Nach der Unfallaufnahme übernimmt das Verkehrskommissariat der Bonner Polizei die weitere Bearbeitung.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell