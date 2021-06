Polizei Bielefeld

POL-BI: Trio greift Fußgänger an

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld / Mitte - Zeugen beobachteten am frühen Sonntagmorgen, 20.06.2021, wie drei junge Männer einen Passanten in der Arndtstraße verletzten. Wie schwer die Verletzungen waren, konnte vor Ort nicht bestimmt werden. Rettungssanitäter fuhren den jungen Mann im Anschluss in ein Bielefelder Krankenhaus.

Ein 20-jähriger Bielefelder war gegen 02:00 Uhr auf der Arndtstraße unterwegs. In Höhe der Friedrichstraße begegneten ihm drei Unbekannte, die ihn anpöbelten. Als er nach dem Grund fragte, schlug einer aus dem Trio mit beiden Fäusten auf ihn ein, so dass er auf den Boden stürzte.

In Bodenlage wurde der 20-Jährige von den Männern gemeinsam durch Schläge und Tritte attackiert. Zeugen beobachteten, wie die Angreifer in Richtung Siegfriedplatz davonliefen. Während der Fahndung konnten Streifenbeamte die tatverdächtigen Männer nicht entdecken.

Die Beschreibung der Tatverdächtigen:

Der erste Mann war etwa 20 Jahre alt, circa 175 cm groß und trug eine kurze Hose.

Der zweite Mann war etwa 20 Jahre alt, circa 185 cm groß und hatte ein südländisches Aussehen. Er trug eine lange Hose und eine Cap - der Mützenschirm zeigte nach hinten.

Der dritte Mann war etwa 180 cm groß und trug eine kurze Hose.

Die Polizei bittet um Hinweise an:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 14 / 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell