POL-VIE: Einbruch in Einfamilienhaus

Am Freitag, 19.11.2021 in der Zeit zwischen 16:15 Uhr und 18:30 Uhr brachen bisher unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus auf der Versteylstraße in Nettetal-Schaag ein. Hierzu öffneten sie gewaltsam ein Fenster und entwendeten Bargeld. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise auf Tatverdächtige und Fahrzeuge über die Rufnummer 02162/377-0. /tg (983)

