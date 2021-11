Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 02.11.2021 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Untergruppenbach: Auto stürzt Steilhang hinab

Mit leichten Verletzungen wurde ein 81-jähriger Fahrer am Montagmittag ins Krankenhaus gebracht. Er kam aus bislang unbekannter Ursache am Ende einer Gefällestrecke zwischen Löwenstein und Untergruppenbach-Unterheinriet bei nasser Fahrbahn in einer scharfen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Nachdem er den Leitpfosten überfuhr, stürzte sein Auto einen Steilhang hinab und überschlug sich, sodass der Fahrer eingeklemmt wurde und von der Feuerwehr befreit werden musste. Der 81-jährige Fahrer wurde leicht verletzt und von Rettungskräften versorgt. Am Fahrzeug entstand Sachschaden von rund 7.000 Euro.

Ilsfeld: Unbekannte greifen 19-Jährigen an

Am Montagnachmittag wurde ein 19-Jähriger in Ilsfeld von Unbekannten verletzt. Der junge Mann befand sich gegen 15.40 Uhr am Fußweg am Wasserspielplatz, als er von zwei unbekannten Personen von hinten angegangen wurde. Der 19-Jährige wurde ins Gesicht geschlagen und erlitt außerdem eine oberflächliche Schnittwunde. Rettungskräfte versorgten die leichten Verletzungen des Mannes. Eine der angreifenden Personen soll klein und mollig gewesen sein, die andere Person eher groß und schlank. Zeugen, die die Auseinandersetzung beobachten konnten oder Hinweise auf die Angreifer geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07062 915550 beim Polizeiposten Ilsfeld zu melden.

A81/ Weinsberg: Brennendes Auto auf der Autobahn

Am Sonntagabend begann das Auto eines Ehepaars während der Fahrt zu brennen. Als das Paar, das gerade auf der A81 unterwegs war, auf Höhe der Autobahnanschlussstelle Weinsberg/ Ellhofen den Brand bemerkte, hielten sie auf dem Standstreifen an und stiegen aus ihrem Opel aus. Der Brand wurde von der Feuerwehr gelöscht. Die Brandursache blieb unklar.

Heilbronn: Autofahrer kommt von Fahrbahn ab

Schäden in Höhe von knapp 45.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls in der Nacht auf Samstag in Heilbronn. Ein 21-Jähriger fuhr in seinem VW gegen 2 Uhr die Jägerhausstraße entlang. An der August-Lämmle-Straße wollte der Mann abbiegen und verlor dabei die Kontrolle über seinen Wagen. Der VW prallte daraufhin gegen eine Straßen laterne, ein Verkehrsschild und einen Baum, bevor das Auto wieder auf die Fahrbahn geschleudert wurde und dort schließlich zum Stillstand kam. Bei der Unfallaufnahme kam der Verdacht auf, dass der 19-Jährige unter Alkoholeinfluss gefahren war, weshalb er zu einer Blutentnahme und zur Versorgung seiner leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht wurde.

Weinsberg: Aus Krankenhaus geflüchtete Person wieder aufgetaucht

Ein 40-Jähriger, der Anfang Oktober aus einem psychatrischen Krankenhaus in Weinsberg verschwand (wir berichteten am 10.10.2021), ist wieder aufgetaucht. Der Mann kehrte am Dienstagvormittag selbstständig ins Klinikum am Weissenhof zurück.

