Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Sachbeschädigung an Polizeigebäude in der Nordstadt: Kripo sucht Zeugen

KasselKassel (ots)

Kassel-Nord: Unbekannte haben in der Nacht zum Sonntag in der Holländischen Straße 141 a das Gebäude, in dem sich der Polizeiposten Holland befindet, beschädigt. Die Täter sprühten "All Cops are Biomüll" auf die Fassade, warfen mit Steinen eine Scheibe im 1. Obergeschoss ein und entfernten Ziffern der Hausnummer. Außerdem beschädigten sie eine Zugangstastatur und hinterließen zwei Tüten mit Biomüll. Der Sachschaden wird mindestens auf einen vierstelligen Betrag geschätzt. Die Tatzeit lässt sich auf den Zeitraum zwischen Sonntag, 2 Uhr und 5 Uhr, eingrenzen.

Da eine politische Motivation der Täter erkennbar ist, haben die weiteren Ermittlungen die Beamten der Kriminalinspektion Staatsschutz des Polizeipräsidiums Nordhessen übernommen. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich des Tatorts gemacht haben und Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 bei der Polizei in Kassel.

Matthias Mänz Pressesprecher Tel. 0561 - 910 1020

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen

Grüner Weg 33

34117 Kassel

Pressestelle



Telefon: +49 561 910 1020 bis 23

Fax: +49 611 32766 1010

E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de



Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: +49 561-910-0

E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell