Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unbekannte zerkratzen sechs Autos in Schöfferhofstraße: Polizei sucht Zeugen

KasselKassel (ots)

Kassel-Nord:

Unbekannte Täter haben am Wochenende in der Kasseler Nordstadt mehrere geparkte Autos zerkratzt. Bislang wurden der Polizei sechs Fälle bekannt, bei denen sich der entstandene Sachschaden jeweils auf mehrere hundert Euro beläuft. Die Beamten der Regionalen Ermittlungsgruppe sind auf der Suche nach Zeugen.

Wie die aufnehmenden Polizisten des Reviers Nord berichten, waren die beschädigten Autos in der Schöfferhofstraße, Ecke Mombachstraße, geparkt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ereigneten sich die Sachbeschädigungen in der Zeit zwischen Freitagmittag, 13 Uhr, und Sonntagmorgen, 11 Uhr. Die Täter gingen offenbar wahllos vor, denn es handelt sich um sechs Pkw der Hersteller VW, BMW und Mercedes, deren Lack an unterschiedlichen Stellen mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt wurde.

Wer am Wochenende im Bereich des Tatorts verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder den Beamten der Regionalen Ermittlungsgruppe Hinweise auf die Täter geben kann, meldet sich bitte bei der Kasseler Polizei unter Tel.: 0561-9100.

