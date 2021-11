Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 02.11.2021 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Bretzfeld: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ein VW Up wurde am Sonntagnachmittag auf einem Parkplatz bei Bretzfeld beschädigt. Die Besitzerin hatte den Wagen gegen 15.15 Uhr auf dem Parkplatz "Steinerner Tisch" an der K2339 abgestellt. Als sie gegen 16.30 Uhr wieder zu ihrem Wagen zurückkehrte, bemerkte sie an ihrem Auto Schäden in Höhe von rund 1.000 Euro. Vermutlich war der Fahrer oder die Fahrerin eines anderen Fahrzeugs beim Ausparken mit dem VW kollidiert. Anstatt den Unfall zu melden fuhr die unbekannte Person einfach davon. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Öhringen unter der Telefonnummer 07941 9300 entgegen.

