Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim

Rhein-Neckar-Kreis: Auto auf Firmenparkplatz beschädigt und geflüchtet

Sinsheim (ots)

Am Dienstag zwischen 13:30 Uhr und 18:30 Uhr kollidierte ein bislang unbekannter Autofahrer in der Straße Breite Seite auf einem Firmenparkplatz mit dem VW einer 58-Jährigen Frau und flüchtete. An dem Auto entstand ein Schaden von mehr als 1500 Euro. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07261/690-0 beim Polizeirevier Sinsheim zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell