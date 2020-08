Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Motoradfahrer und Sozia nach Alleinunfall schwer verletzt

WILLICH (ots)

Am heutigen Sonntag um 15:30 Uhr befuhr ein 18jähriger Willicher mit seinem Kraftrad in Willich die Kreuzstraße aus Richtung Schiefbahn kommend in Fahrtrichtung Willich. In Höhe des Heiligenweges kam er aus unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, streifte ein VZ und fuhr anschließend mit dem Motorrad in eine Hecke. Der Fahrer und seine 17jährige Meerbuscher Beifahrerin wurden schwer verletzt den Krefelder Krankenhäusern Helios und Maria Hilf zugeführt.

