POL-PPWP: Unfallflucht ist kein Kavaliersdelikt!

Mehrere Unfallfluchten sind der Polizeiinspektion 2 am Montag gemeldet worden - sowohl aus dem Landkreis als auch aus dem Stadtgebiet. Aus dem Landkreis ging am Morgen eine Anzeige aus Queidersbach ein. Hier wurde zwischen 7.30 und 9 Uhr ein Hyundai Kombi beschädigt, der ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkt war. Offenbar streifte ein anderer Autofahrer den abgestellten Wagen im Vorbeifahren. Zurück blieben Schäden an Kotflügel und Seite - sowie gelbe Lackspuren, die vom Verursacherfahrzeug stammen dürften. Die Höhe des Sachschadens wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeiinspektion 2 unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2250 gern entgegen.

Ähnliche Szene am späten Vormittag im Stadtgebiet: Gegen 11.30 Uhr streifte ein Pkw in der Beethovenstraße einen geparkten Mercedes Benz. An diesem wurde die hintere Tür eingedellt und der Lack beschädigt. An dem grünmetallicfarbenen Wagen blieben rote Anhaftungen zurück. Zeugen konnten einen Hinweis auf einen Peugeot mit KL-Kennzeichen geben. Die weiteren Ermittlungen laufen.

Auch in der Merkurstraße verursachte ein Lkw-Fahrer am Vormittag einen Unfall und machte sich anschließend einfach aus dem Staub. Ein Zeuge beobachtete gegen 10.45 Uhr, wie der Lkw vom Opelkreisel kommend nach rechts in Richtung Globus abbog und dabei die Ampel auf der mittleren Verkehrsinsel touchierte. Ohne sich darum zu kümmern, setzte der Fahrer seine Fahrt fort. Vom Kennzeichen des Lkw ist nur der erste Teil bekannt, demnach hatte das Fahrzeug eine Zulassung aus "MYK" (Landkreis Mayen-Koblenz) im nördlichen Rheinland-Pfalz. Die Ermittlungen dauern an.

Auf die jeweiligen Unfallverursacher, die sich nicht um den angerichteten Schaden kümmerten und sich auch nicht bei der Polizei meldeten, kommen Strafanzeigen zu. Unfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat! |cri

