Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbruch in Wohnhaus

Hochspeyer (Kreis Kaiserlautern)Hochspeyer (Kreis Kaiserlautern) (ots)

Am Wochenende sind Einbrecher in ein Haus in Hochspeyer eingedrungen.

Die unbekannten Täter stapelten Gartenmöbel auf der Terrasse auf, um auf den Balkon zu gelangen. Dort hebelten sie die Balkontür auf und stiegen so in die Wohnräume ein. Sie durchsuchten sämtliche Zimmer und stahlen hochwertige Uhren, sowie Designergürtel und -taschen. Der Gesamtschaden liegt nach derzeitigen Erkenntnissen im sechsstelligen Bereich.

Zeugen, die in der Zeit zwischen Freitagmittag, 12:30 Uhr, und Sonntagnachmittag, 15:30 Uhr, möglicherweise etwas beobachtet haben - verdächtige Personen oder auch Fahrzeuge, mit denen die Beute abtransportiert wurde - werden gebeten, unter der Nummer 0631 369-2620 mit der Kriminalpolizei Kontakt aufzunehmen. |elz

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631 369-1080 oder -0

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell