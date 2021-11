Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 02.11.2021 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Ingelfingen: Angriff beim Spazierengehen

Bei einem Spaziergang am Samstagmittag bei Ingelfingen wurde ein Mann durch eine bislang unbekannte männliche Person beim Spazierengehen mit einem Spazierstock angegriffen. Der 56-Jährige begegnete dem Unbekannten zwei Mal im Bereich des Rodachshofes, wobei dieser den Mann auf Englisch ansprach und nachfragte, warum der Fußgänger ihn verfolge. Im Anschluss zog der bislang Unbekannte ein Messer und hielt es in der Hand. Der 56-jährige Mann versuchte der Person zu erklären, dass er ihn nicht verfolge und versuchte schließlich wegzurennen. Hierbei schlug der Unbekannte ihn mit einem Spazierstock, welchen er in seiner anderen Hand hielt. Der 56-jährige Mann konnte den Schlag noch mit seinem Arm abwehren und dem Angreifer entkommen. Der Unbekannte wird als dunkelhäutige, männliche Person, im Alter von etwa 35 Jahren beschrieben. Er trug einen weißen Turban mit einem langen grauen Mantel. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Künzelsau unter der Telefonnummer 07940 9400 entgegen.

Waldenburg: Von der Fahrbahn abgekommen und in den Gegenverkehr gefahren

Am Montagmittag kam ein 54-jähriger Dacia-Fahrer aus bislang unbekannter Ursache auf der Landesstraße zwischen Hohebuch und Waldenburg in den Gegenverkehr. Ein entgegenkommender Audi-Fahrer versuchte noch auszuweichen, was jedoch nicht gelang. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der 54-jährige Autofahrer leicht verletzt wurde. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von rund 7.500 Euro.

Neuenstein / Öhringen: Raub, Körperverletzung und Sachbeschädigung an Halloween

Am Sonntagabend kam es im Zusammenhang mit Halloween-Feierlichkeiten in Neuenstein und in Öhringen zu Auseinandersetzungen. In Neuenstein wurde ein 42-jähriger Mann, welcher mit einem 11-jährigen Jungen gemeinsam Süßigkeiten einsammeln wollte von einer Gruppe von fünf Jugendlichen angesprochen. Die Jugendlichen verlangten Süßigkeiten und rissen dem 11-Jährigen schließlich den Beutel, in welchem sich unter anderem sein Iphone befand, aus der Hand und flüchteten anschließend. Die Jugendlichen konnten von der Polizei ermittelt und das Diebesgut wieder an seinen Besitzer übergeben werden. In Öhringen warf ein 14-jähriger Jugendlicher zunächst Steine und Gemüse gegen eine Hauswand, sodass diese beschädigt wurde. Anschließend trat der 14-Jährige einem 12-jährigen Jungen in den Bauch und flüchtete. Auf den Jugendlichen kommt nun eine Anzeige zu.

