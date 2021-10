Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Heilbronn: Zaun verhindert Schlimmeres

Stadt Heilbronn (ots)

Am Sonntagmorgen, gegen 07.30 Uhr, verursachte der 34-jähriger Fahrer eines silberfarbenen Mercedes auf der Albertistraße allein beteiligt zwei Verkehrsunfälle. Der Pkw-Lenker war in Richtung Karl-Wüst-Straße unterwegs, als er nach der Karl-Metz-Brücke rechts von der Fahrbahn abkam und eine Leitplanke touchierte. Mit dem noch fahrbereiten Pkw setzte der Pkw-Lenker seine Fahrt fort. Am Ende der nachfolgenden Brücke in einer Linkskurve verlor er erneut die Kontrolle über seinen Pkw, kam nach rechts von der Fahrbahn ab, fällte eine Straßenlaterne, schleifte diese auf dem dortigen Gehweg mit und kam am Zaun des Salzhafens vor dem Hafenbecken zum Stehen. Ohne Zaun wäre ein Bad im Salzhafen denkbar gewesen. Die Feuerwehr war mit 2 Fahrzeugen und 10 Mann vor Ort, diese bargen den Pkw und versorgten die Straßenlaterne. Der Pkw-Lenker kam unverletzt, jedoch mit Verdacht auf alkoholische Beeinflussung, ins Klinikum zur Abgabe einer Blutprobe. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Der Schaden an der Straßenlaterne, dem Zaun und dem Straßenbelag kann bislang nicht beziffert werden.

