Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 31.10.2021

Heilbronn (ots)

Heilbronn/Mulhouse: 24-jähriger festgenommen

Nach umfangreichen Fahndungsmaßnahmen endete jetzt auch die Flucht des letzten der vier am 22. September aus dem Maßregelvollzug des KAW Weinsberg entwichenen Personen in Frankreich. Durch die gute internationale justizielle und polizeiliche Zusammenarbeit konnte der 24-jährige am Samstagmorgen durch die lokale Polizei im französischen Mulhouse festgenommen werden.

