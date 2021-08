Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Alkoholisierter wird nach Unfallflucht zu Hause angetroffen

Preußisch Oldendorf (ots)

Ein junger Autofahrer steht im Verdacht, in den frühen Morgenstunden des Sonntags in Börninghausen ein Verkehrsschild überfahren und sich anschließend von der Unfallstelle entfernt zu haben. Im Rahmen der Ermittlungen konnte der alkoholisierte Bünder zu Hause angetroffen werden.

Gegen kurz nach sieben Uhr erhielt die Leitstelle der Polizei einen Hinweis auf die mutmaßliche Unfallstelle in Börninghausen. Als kurze Zeit später eine Streifenwagenbesatzung eintraf, stellten sie auf der Eggetaler Straße ein umgefahrenes Straßenschild sowie eine stark verschmutze Fahrbahn fest. Anhand der Spurenlage stellte sich für die Beamten der Unfallhergang wie folgt dar: Der zu dem Zeitpunkt noch Unbekannte war die Eimsiekstraße in Richtung Eggetaler Straße gefahren. An der Einmündung hatte er die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und war über einen Grünstreifen direkt auf die Eggetaler Straße gefahren. Hierbei überfuhr er ein Straßenschild, welches auf die Fahrbahn geschleudert wurde. Anschließend entfernte er sich.

Im Rahmen der Ermittlungen geriet der Bünder in den Fokus der Einsatzkräfte. Daher wurde der 23-Jährige zu Hause aufgesucht. Hierbei entdeckten die Polizisten zudem den in der Nähe angestellten BMW. Da der Alkoholisierte angab, erst nach der Fahrt Alkohol getrunken zu haben, wurden ihm auf der Polizeiwache in Enger von einem Arzt zwei Blutproben entnommen.

