Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Schwerer Unfall zwischen Volvo und Audi auf der B 239

Lübbecke (ots)

Wegen eines schweren Verkehrsunfalls wurden die Beamten der Polizeiwachen Lübbecke und Espelkamp am Donnerstag gegen 17.30 Uhr auf die Berliner Straße (B 239) gerufen. Zwei Fahrer wurden schwer verletzt und mussten ins Krankenhaus gebracht werden.

Nach bisherigen Ermittlungen hatte ein 55 Jahre alter Lübbecker in einem Volvo die Bundesstraße in Richtung Lübbecke befahren, als ihm ein 25-jähriger Audi-Fahrer aus Hüllhorst in Fahrtrichtung Oberbauerschaft entgegenkam. Dieser soll Zeugenangaben zufolge etwa 200 Meter vor der Abfahrt des Wanderparkplatzes "Am Strubberg" nach einem Überholmanöver ins Schleudern gekommen sein und geriet infolgedessen auf die Fahrspur des 55-Jährigen.

Anschließend kam es zum Frontalzusammenstoß beider Kraftfahrzeuge, wodurch der Volvo in eine Schutzplanke schleuderte. Der Audi des Hüllhorsters kam in einem anliegenden Straßengraben zum Stillstand. Beide Fahrzeugführer zogen sich beim Zusammenstoß schwere Verletzungen zu und wurden von alarmierten Kräften des Rettungsdienstes ins Krankenhaus nach Lübbecke gebracht.

Zur Unfallaufnahme wurde die B 239 komplett gesperrt. Der Verkehr wurde abgeleitet. Kräfte der Feuerwehr waren am Einsatz beteiligt. Um Fahrbahn und Erdreich von Trümmerteilen und ausgelaufenen Betriebsstoffen zu reinigen, forderte zudem man eine Spezialfirma an. Nach der Bergung wurden die beiden völlig zerstörten Fahrzeuge abgeschleppt und sichergestellt.

Die Ermittlungen hinsichtlich der genauen Unfallursache dauern an. Der Gesamtschaden dürfte sich nach vorsichtigen Schätzungen der Beamten auf eine höhere fünfstellige Summe beziffern lassen.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell