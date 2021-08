Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Unfallflucht beim Abbiegen

Preußisch Oldendorf (ots)

Wegen einer Unfallflucht an der Einmündung Mindener Straße/ Offelter Dorfstraße am vergangenen Mittwoch bittet die Polizei um Hinweise zum Fahrer eines dunklen SUVs.

Den Angaben zufolge hatte eine Espelkamperin (50) gegen 12.15 Uhr mit ihrem VW Passat die Offelter Dorfstraße befahren und wollte nach links auf die Mindener Straße in Richtung Lübbecke einbiegen. Dazu hielt die Frau im Einmündungsbereich an. Zeitgleich befuhr ein unbekannter Fahrzeugführer mit einem dunklen SUV die Mindener Straße und bog von dieser nach links in die Offelter Dorfstraße ein. Dabei kam es zum seitlichen Kontakt der Fahrzeuge. Dennoch stoppte der unbekannte Fahrzeugführer nicht und fuhr ohne seinen Pflichten nachzukommen weiter.

Hinweise zu ihm bitte an die Polizei unter Telefon (0571) 88660.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell